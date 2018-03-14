Сегодня в Переславле состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Это пока техническое открытие. Напомню, строительство началось здесь еще в 2011. Потом оно было приостановлено. Работы на объекте возобновили в 2016 году. Сейчас здесь расположились две гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр, площадка для футбола. Завершается благоустройство территории. Подробнее об этом мы расскажем в выпуске «Вестей» в 20.45.