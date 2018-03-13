Ярославль с рабочим визитом посетил министр транспорта Максим Соколов

Ярославль посетил министр транспорта России Максим Соколов. Рабочий визит начался в аэропорту «Туношна». Здесь идет реконструкция пассажирского терминала. В планах - строительство крупного грузового комплекса, аэровокзала, терминала бизнес-авиации и гостинично-делового центра.

Оценил глава Минтранса и ход работ по возведению моста через Которосль. Объем федерального финансирования объекта, напомним, приближается к 600 миллионам рублей. Уже завершены две береговые опоры. Работы идут в соответствии с графиком и завершатся летом. Обсудили и другие совместные проекты.

«Росавтодор сейчас заявил о готовности с этого года приступить к реализации строительства путепровода через ж/д пути по дороге в направлении Костромы и направлении аэропорта «Туношна». Строительство путепровода тоже будет вкладом и в безопасность дорожного движения, и в создание комфортных условий на улично-дорожной сети Ярославской области», - сообщил Максим Соколов - министр транспорта РФ.

В совместных планах - и строительство Карабулинской развязки, а также окружной дороги в Угличе. Но главной темой совещания в Правительстве области стала программа «Безопасные и качественные дороги». На нее из федерального бюджета в этом году выделено на 100 миллионов больше, чем в предыдущем. А общий объем финансирования - почти 1,5 миллиарда рублей.

«В этом году мы отремонтируем порядка 80 километров дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В списке проблемных объектов - проспект Авиаторов, улицы Чкалова, Блюхера и другие»,- сообщил Дмитрий Миронов - губернатор Ярославской области.