«Вести» побывали в гостях у заслуженной артистки РСФСР Тамары Черновой

Она была знакома с внучкой Сталина и дружила с Фаиной Раневской. Танцевала на Кремлёвской ёлке с Королёвым и снималась у Кончаловского. Но оставила жизнь в Москве и переехала в Ярославскую глубинку, где делит старую двушку с семью кошками. И абсолютно счастлива. В гостях у актрисы советского кино Тамары Черновой побывал Андрей Детцель.

- Не 89, а уже девяносто. Нет, я в хорошем положении.

С экраном ноутбука, за просмотром передачи о себе, спорит заслуженная артистка РСФСР Тамара Чернова. За жизнью коллег и политической ситуацией она следит в интернете, который освоила в 89. О театральных подмостках юная Тома мечтала с детства. А Театру Моссовета, куда пришла после окончания Школы-студии МХАТ, она посвятила 30 лет. Но первую роль получила еще раньше. Режиссер картины отыскал юную Чернову случайно.

«Он в Киеве шел по улице и остановился около фотовитрины. И там были мои портреты», - рассказала Тамара Чернова - актриса, заслуженная артистка РСФСР.

А после артистка уже блистала на советских киноэкранах. Все больше в образах аристократок. Мордвинов, Плятт, Концовский, Вицин, Бероев - звездные партнеры Черновой по театру. Дружила и с Фаиной Раневской. Однажды вместе они попались в милицейскую облаву во время покупки сапог. Невозмутимая Раневская не на шутку испугалась.

«Фофа сидит такая на стуле и говорит: «Господи, Тамарочка, в первый раз я так покупаю себе сапоги», - рассказала Тамара Чернова - актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Известность сопровождала ее долгие годы. Оставить профессию была вынуждена из-за больных ног. Жизнь посвятила дочери, а потом и внучке. Ей Чернова подарила московскую квартиру, а сама уехала в Ярославскую область. О решении завершить карьеру не жалела никогда.

«Я легко ушла из театра. Я легко оставила эту профессию. Я была не типичная актриса, понимаете», - сказала Тамара Чернова - актриса, заслуженная артистка РСФСР.

О жизни в съемной двухкомнатной квартирке в Отрадном говорит с оптимизмом. Очень любит принимать гостей. А еще Тамара Александровна ухаживает за одной своей и семью бродячими кошками. И счастлива уже даже от этого.