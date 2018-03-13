Самые смелые фантазии воплощают на бумаге ученики угличской школы. Это их вклад в программу «Решаем вместе». О чем мечтают дети, узнал Захар Акопов.

- Я рисую детскую площадку потому, что я хочу, чтобы она стояла у нашей школы и все дети на ней играли.

Вера Политаева вместе с другими воспитанниками Угличской школы №7 мечтает о будущем. В рамках конкурса детского рисунка «Наш город - наш дом» они придумывают эскизы спортплощадки, которая может появиться благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды.

«Дети очень активно откликнулись потому, что тематика им близка. Мы не стали ограничивать форматом, размером, техникой, в которой представлены были рисунки», - сказала Вера Игнатьева - директор МОУ СОШ №7 города Углича.

Дети разных возрастов сами выбирали то, что, по их мнению, надо обязательно благоустроить. Поэтому, здесь и парки, и скверы, и дворы. Самые интересные работы станут частью выставки.

«Все работы ребят будут переданы в технический университет будущим архитекторам, которые также, я думаю, в новых своих интересных работах, своих предложениях также это будут учитывать», - сообщила Ирина Лобода - директор департамента образования Ярославской области.

Лучшие рисунки жители смогут выбрать 18 марта в день голосования на избирательных участках. А победители представят свои школы уже на региональном этапе.