В Ярославском районе определили объекты для голосования по проекту «Решаем вместе»

Благоустройство парков, скверов и дворов. До народного голосования меньше недели. Общественное обсуждение в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды завершается. Что изменится в ярославском районе? - выяснили «Вести».

- Мы не прописаны, но здесь живем. Мы можем проголосовать?

- Можете.

А за что голосовать они уже решили. Поселку «Зеленый Бор» нужна спортивная площадка.

«Для занятия баскетболом, футболом такой площадки нам очень не хватает, потому что дети играют на газонах», - сказала Анна Захарова.

Место уже выбрано, дизайн-макет представлен. Теперь дело за самими жителями. Проголосовать смогут все, начиная с 14 лет.

«Проект «Решаем вместе», стартовавший на территории Ярославской области в 2017 году, это проект, касающийся каждого жителя. Деньги заложены. Они есть. Мы просто ждем, когда сделают свой выбор 18 марта 2018 года», - сообщила Екатерина Троицкая - заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Для удобства счетные комиссии в воскресенье появятся рядом с избирательными участками. В Ярославском районе в итоговый список для голосования попали 7 объектов.

«В Туношне - благоустройство у часовни, в Ивняках - благоустройство у школы, парковой территории в Сарафоново. Ну и в Заволжье 4 проекта», - рассказал Николай Золотников - глава Ярославского муниципального района.

Конкуренция между проектами большая. На счету каждый голос. И для удобства жителей «Зеленого Бора» на встрече с главой района было решено, что в день голосования между поселками будет курсировать автобус. Чтобы без проблем добраться до избирательного участка.