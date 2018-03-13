В Фонде капитального ремонта региона начинает работать проект по ускоренной замене лифтов

33-е место федерального рейтинга. Таковы результаты реализации программы капремонта в Ярославской области. А сегодня наша коллега Виктория Воронько узнала о новшествах программы этого года. Виктория, какие основные направления выбраны?

- В фонде капитального ремонта начинает работать проект по ускоренной замене лифтов. Сегодня в области их около 4 тысяч. И порядка 800 из них уже превысили срок своей службы, то есть 25 лет. Замену лифтов планируют провести в два этапа. В этом году - 300, в 2019 - 200. Бюджет проекта - один миллиард рублей. Чтобы заменить в своем доме устаревший лифт, жильцам необходимо провести общее собрание и с заявлением обратиться в органы местного самоуправления. При этом, как заверили в региональном фонде, традиционным видам работ внимания будет уделяться столько же.

- Вика, а что можно сказать о 2017 году? Не помешала ли погода выполнить план?.

- 158 тысяч человек. Именно столько людей проживают в домах, где был проведен ремонт в прошлом году. При этом объемы выполненных работ впервые превысили годовой взнос на капремонт. Всего выполнено 1258 работ. Главную часть, 75%, занимает ремонт кровель. Среди основных работ также замена инженерных сетей, ремонт фасадов, подвалов и фундаментов. Почти в два раза увеличилась и сумма. На капремонт было израсходовано 920 миллионов рублей. В целом, в 2017 году план в регионе выполнен на 94%.