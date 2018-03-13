Почти 30 тысяч жителей региона подали заявления о голосовании по месту нахождения

Почти 30 тысяч жителей Ярославской области воспользуются услугой голосования по месту нахождения 18 марта. Такие цифры озвучили сегодня на пресс-конференции в региональном Избиркоме. Напомним, до понедельника у избирателей была возможность подать заявление на смену места голосования в ближайшем МФЦ, своем участке или с помощью сайта Госуслуг. Подготовка к выборам продолжается. Большое внимание уделили безопасности. В Ярославле все избирательные участки будут оснащены рамками металлодетекторов. Видеонаблюдение на почти пятистах точках. Проведены учения по эвакуации граждан и, на всякий случай, организованы резервные места для голосования. Уже протестированы КОИБы. Повторно их проверят в субботу и непосредственно перед открытиями участков. Подготовлены 12 комплексов на замену. Кроме того, в регионе будут использованы и новые технологии - QR-коды.

«Мы ориентируемся на 1020605 человек. Ровно столько же бюллетеней было напечатано. Участковых комиссий у нас 869. Из них 27 образовано в местах временного пребывания избирателей. Из этих 27: - 1 участок Вокзал «Ярославль-Главный», 2 участка в СИЗО, 24 – больницы», - рассказал Олег Захаров - председатель Избирательной комиссии Ярославской области.