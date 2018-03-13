Как разнообразить свой рацион во время поста

Как разнообразить свой рацион в пост - этим вопросом задаются многие православные, особенно те, кто впервые решился на строгое ограничение в пище. Для них, а также людей с тяжелой физической нагрузкой, путешественников и учащихся есть послабления. Например, можно добавлять в рацион рыбу. Идти на постные подвиги в ущерб своему здоровью не стоит - говорят священники, ведь это время, в первую очередь, укрепления и очищения духа. А большое разнообразие рыбы позволяет с пользой для себя преодолеть Великий пост.

«Весной, когда наш организм ослаблен и нужно поднять иммунитет, мы всем рекомендуем употреблять рыбу, так как она богата витаминами группы Б, аминокислотами, рыбий жир хорошо усваивается. Мы бы порекомендовали царицу лососевых - чавычу. Она самая жирная, самая насыщенная рыба», - сказал Евгений Краснов - продавец-консультант.