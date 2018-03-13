В Ярославль с рабочим визитом прибыл министр транспорта России Максим Соколов

В Ярославль прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Рабочий визит начался в аэропорту «Туношна». Здесь идет реконструкция пассажирского терминала. Второй точкой в маршруте стал строящийся мост через Которосль. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым глава Минтранса оценил ход работ на объекте. На данный момент построены первая и четвертая опоры моста. Под водой установлены буронабивные сваи под основания остальных. Также закончена вторая надвижка пролетных строений из шести.

- В принципе, мы 20 метров в течение суток толкаем.

- Сейчас в активном режиме?

- Нет. Сейчас мы уже готовимся - последний домкрат подбиваем. Но на стапеле у нас сварочные работы все закончены, и дальше, чтобы освободить место под укрупненный блок, будем толкать уже дальше 20 метров.

Напомним, на этот проект из федерального бюджета регион уже получил 585 миллионов рублей.

О главных темах личной встречи министра транспорта с губернатором, а также итогах совещания по проекту «Безопасные и качественные дороги», расскажем в итоговом выпуске в 20.45.