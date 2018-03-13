В результате пожара в жилом доме в Рыбинске погибла женщина

В Рыбинске во время пожара в квартире одного из домов по улице Герцена погиб человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пламя удалось потушить быстро. Пятерых жильцов пожарные сумели спасти. А пожилая женщина отравилась продуктами горения и погибла. По факту произошедшего проверку начал Следственный комитет. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.