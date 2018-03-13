Вторник, 13 марта 2018 14:50

Следственный комитет предупреждает

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И в связи с опасностью схода снега и наледи с крыш, следственное управление Следственного комитета по Ярославской области опубликовало предупреждение. Граждан просят быть бдительными, а руководителей управляющих компаний и коммунальных организаций - обеспечить своевременную очистку кровель.

Ведущая
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