Следственный комитет предупреждает

И в связи с опасностью схода снега и наледи с крыш, следственное управление Следственного комитета по Ярославской области опубликовало предупреждение. Граждан просят быть бдительными, а руководителей управляющих компаний и коммунальных организаций - обеспечить своевременную очистку кровель.