В день выборов в Ярославле ограничат движение и стоянку автомобилей

В день выборов, 18 марта, в Ярославле будет ограничено движение и стоянка автомобилей вблизи участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте мэрии. Как пояснили в городской администрации, такие меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения.