Вторник, 13 марта 2018 14:48

В день выборов в Ярославле ограничат движение и стоянку автомобилей

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В день выборов, 18 марта, в Ярославле будет ограничено движение и стоянка автомобилей вблизи участковых избирательных комиссий. Об этом сообщается на сайте мэрии. Как пояснили в городской администрации, такие меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности и безопасности дорожного движения.

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