Вторник, 13 марта 2018 11:39

Дмитрий Носов стал заместителем мэра по вопросам внутренней политики

Оцените материал
(0 голосов)
Печать

Заместителем мэра по вопросам внутренней политики стал Дмитрий Носов. Об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Сегодня его официально представили. Известно, что Дмитрий Носов - профессиональный спортсмен.

Ведущая
Прочитано 20 раз

Похожие материалы