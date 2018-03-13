В Ярославле судебные приставы арестовали 8 автомобилей должников

Должников выдают их же автомобили. Судебные приставы в Ярославле арестовали сразу восемь транспортных средств. В рамках акции «Должник» машины проверили на стоянке в Дзержинском районе Ярославля. Наличие долга и его сумму определяли с помощью приложения «Мобильный розыск». Чтобы получить информацию о владельце, необходимо лишь отсканировать регистрационный номер автомобиля. Так судебным приставам удалось выявить собственника нескольких грузовых машин, долг которого составляет более 1 млн рублей.