Вторник, 13 марта 2018 11:50

В Ярославле стартует форум детских и молодежных общественных объединений

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Форум детских и молодежных общественных объединений стартует сегодня в Ярославле. Он посвящен Году добровольца и волонтера, а также началу «Десятилетия детства». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 800 человек.

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