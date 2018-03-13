Рыбинский завод приступил к строительству быстроходных катеров для Росгвардии

«Рыбинская верфь» приступила к строительству быстроходных катеров для Росгвардии. На заводе, который входит в Концерн «Калашников», состоялась торжественная закладка судна. В церемонии приняли участие заместитель директора Росгвардии, руководство и сотрудники предприятия. Особенностью скоростного катера БК-16 является возможность высадки десанта на необорудованное побережье и огневая поддержка. А также оказание помощи терпящим бедствие. Сегодня это судно считается одним из лучших в своем классе.