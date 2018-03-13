Ярославские школьники стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»

Ярославские школьники стали призерами IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего». В нем участвовали более 400 ребят из 30 регионов России. Соревнования проходили в рамках Всероссийского технологического фестиваля «Profest». В конкурсе профессий четверо ярославских юношей заняли вторые места в компетенции «Электроника». В Чемпионате корпораций команда, в которой были и наши земляки, стала золотым призером в соревновании «Создание конвейерных сортировщиков». Призовые места заняли и участники «Робофеста».