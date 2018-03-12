Один из дворов посёлка Некрасовское преобразился благодаря проекту «Решаем вместе»

«Будет и на нашей улице праздник» - много лет говорили друг другу жители дома по улице Молодежной поселка Некрасовское. Говорили, впрочем, без особой надежды. Губернаторский проект «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды отправил эту проблему в прошлое. И теперь праздники на Молодёжной, 11 устраивают при любом удобном случае.

Дом расположен на окраине поселка. И несколько десятилетий жители решали проблему бездорожья своими силами.

«До этого у нас были сплошные канавы, лужи, непроходимая грязь. Поэтому, это было очень серьезным подспорьем, чтобы наши бабушки добирались до магазинов, аптек, больницы», - рассказал Александр Петров - житель дома № 11, ул. Молодежная.

Придомовая территория была включена в список объектов программы и еще по одной причине: она является запасным подъездным путем к зданию дома-интерната для престарелых и инвалидов. И до прошлого года ни люди, ни машины не могли им пользоваться.

«В прошлом году было обустроено 29 объектов по всему району. В основном, это обустройство дворовых территорий, детские площадки, укрепление материально-технической базы домов культуры», - рассказала Елена Базурина - заместитель главы администрации Некрасовского МР.

На Молодежной, 11 заасфальтировали придомовую территорию, сделали парковочную площадку. Жители своими силами убрали сухие деревья, облагородили кусты возле подъездов.

«Проект «Решаем вместе», стартовавший на территории ЯО в 2017 году - это проект каждого жителя. Это то, что мы должны решить вместе, то, что мы должны выбрать 18 марта 2018 года», - сказала Екатерина Троицкая - заместитель председателя Правительства ЯО.

В этот день жителям Некрасовского предстоит проголосовать за один из трех объектов программы. Уже готовы проекты обустройства каскада прудов, Юбилейного парка и любимого места отдыха некрасовцев набережной реки Солоница. Какой из них ждет полное преображение уже в этом году - станет известно по итогам голосования 18 марта. Оно пройдет на всех избирательных участках, где состоятся выборы Президента РФ.