Цирковая династия Филатовых вновь в Ярославле

В эти выходные состоялось представление Цирка Филатовых - знаменитой династии цирковых артистов со 180-летней историей. Они вернулись в Ярославль спустя несколько лет. Наша съемочная группа встретилась с артистами, в том числе и четвероногими.

Медведи-боксеры - брат с сестрой. И по звериным меркам они еще малыши. Эти артисты на манеже Ярославского цирка выступили впервые. Зато их старшие собратья уже бывали в столице «Золотого кольца». Спустя шесть лет косолапые все так же отлично держали равновесие и были готовы преподнести сюрприз, пусть и совершенно нечаянно.

«Один раз у нас дрессировщик, было темно за кулисами, забыл снять ролики после трюка. И медведь в роликах выехал на велосипеде. И он отъездил три своих круга, и только когда он заехал за кулисы - увидели, что мишка еще в роликах. Тогда это был фурор, медведь стал звездой», - рассказал Александр Филатов - заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Циркъ», дрессировщик медведей.

Маленький Бублик в своем бесстрашии легко соперничал с медведями. А изящество австралийских пеликанов зрители иногда сравнивали с фламинго. Воздушные гимнасты, ровно как и птицы, без страховки легко взмывали под купол, а в групповом эквилибре маленькие артисты участвовали в номере наравне со взрослыми. Династии Филатовых уже более 180 лет.

«Пятое поколение уже в манеже. А вот это шестое, у меня на руках. Это Машенька Филатова, мы так ее назвали, потому что все любят мультик «Маша и Медведь», - поделилась Татьяна Филатова - художественный руководитель программы, Народная артистка России.

Полный зрительный зал и бурные аплодисменты - главный секрет удачного выступления всех артистов, - призналась Народная артистка России Татьяна Филатова. Все это их ждёт их в ближайшие дни.