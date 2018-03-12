Новые находки: на Рыбинском водохранилище дайверы обследовали затопленный монастырь

Погружение в тайну Югско-Дорофеевской пустыни. Участники проекта «Затопленные святыни Мологского края» спустились под лед Рыбинского водохранилища, чтобы изучить мужской монастырь с четырехсотлетней историей. Итог экспедиции - не только видеокадры и данные для создания 3D модели. Есть и интересные находки. Какие - узнал Никита Мордовин.

- Господи помилуй.

Молитвы здесь не звучали почти век. И сегодня она - о благополучном исходе подводной экспедиции. В историю Югско-Дорофеевской пустыни исследователи начали погружаться еще осенью прошлого года. Провели эхолокацию, данные сопоставили со старыми картами и получили точные координаты святыни. Прямо под нами на глубине 5-6 метров находится северная стена монастыря и колокольня, которая более ста лет назад собирала прихожан и паломников. Их, кстати, каждый год приходило сюда более 5000. В 20-е годы пустынь превратили в детский лагерь. А в 40-х она была затоплена. Как выглядит обитель сейчас - не знал никто. Первооткрывателями стали участники проекта «Затопленные святыни Мологского края». Погружаться решили до начала ледохода. И добраться до места проще, и вода чище. Группа дайверов обследовала практически всю территорию обители.

«Перед затоплением монастырь был полностью разрушен. И по остаткам, которые сейчас на дне, есть подозрение, что там были подрывы и какая-то техника. Угадываются строения, какие могли быть. Сейчас какую-то железяку даже там нашли. Посмотрим, если что-то достойное, то хоть для музея будет неплохо», - сказал Денис Добряков - глава городского округа город Рыбинск.

Это оказались не просто куски металла. Через несколько минут на поверхность извлекли несколько артефактов - произведения кузнечного искусства. Сейчас сложно сказать, что они украшали - ограду, ворота или храм. Теперь находкой займутся специалисты.

«Когда мы приходим в музей, у нас что - у нас витрина, стекло, и написано: «Руками не трогать». Даже если стоит стул, на него нельзя садиться. А здесь ты можешь погрузиться, ты можешь прикоснуться к живой истории, которой 400 лет», - отметил Константин Богданов - руководитель проекта «Затопленные святыни Мологского края». Итогом работы экспедиции станет 3D модель Югского монастыря, которая будут доступна всем желающим.