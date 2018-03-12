В Ярославле сдали еще один долгострой в Заволжском районе

Жильцам - ключи, дому - официальный адрес. В Ярославле еще один долгострой стал новостройкой. На этот раз праздник - на проспекте Машиностроителей. На нем побывала и корреспондент «Вестей» Анна Харитонова.

- Ой сколько места бегать.

- Видишь, какая большая комната, не то, что сейчас наша.

- Дядя, смотри, какой кран.

Саша в первый раз видит квартиру, где скоро будет жить с мамой, папой и старшим братом. Хотя купили эту трешку Наталья и Сергей Балюй еще в 2013 году, когда только планировали прибавление в семье.

- Вон в том соседнем доме снимали квартиру. Прямо в окошко на первом этаже прекрасно было видно, все эти четыре года каждый день смотрели.

И ждали. А их дом тем временем превратился в долгострой. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства областных властей. Благодаря этому, 26 февраля здание ввели в эксплуатацию, а уже в первых числах марта будущие новоселы получили ключи.

«Очень хорошие эмоции, совпало как раз с моим днем рождения, у меня сегодня день рождения, получился отличный подарок, двойной праздник», - сказал Сергей Балюй.

- Спасибо вам!

- И вам спасибо за понимание и за терпение.

Всего в 2018 году в регионе планируется сдать еще 13 жилых долгостроев и решить проблему почти 900 дольщиков.

«Этим вопросом мы занимаемся и впредь будем заниматься. Каждый дом у нас находится на контроле. Конечно, ситуация далека от идеальной, хочется сделать все и сразу. Но, вы видите, что есть такая положительная тенденция, есть движение», - сообщил Дмитрий Миронов - губернатор ЯО.

Что же касается этого дома, уже скоро сюда переедут 35 семей. А в графе прописка будет значиться адрес проспект Машиностроителей, 17а.