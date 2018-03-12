В Ярославле на конференции с участием профессора Олега Аполихина обсудили демографическую ситуацию

Сегодня в Ярославле побывал ведущий специалист в области репродуктивного здоровья, директор НИИ урологии имени Лопаткина, профессор Олег Аполихин. Он принял участие в работе конференции, на которой обсудили демографическую ситуацию в стране за последние два года. К примеру, Ярославский регион до сих пор не вышел на естественную прибыль населения. Причина - снижение рождаемости в 90-е годы 20 века. Более того, по прогнозам ученых, к 2025 количество женщин, способных родить ребенка, сократится более чем на треть. Одна из мер, которая поможет изменить ситуацию - разработка дополнительной региональной программы финансовой поддержки семей, в которых есть второй или третий ребенок. А еще важно формировать так называемое репродуктивное поведение, - считает Олег Аполихин.

«Не надо часто к доктору ходить, а надо заниматься своим здоровьем. Например, мужчина должен заниматься спортом. Это поднимает уровень тестостерона на 30-40%. Мужчины должны следить за своим репродуктивным состоянием. Понимая это, что им надо создать семью, они должны вовремя ее создавать, а не откладывать это на потом», - сказал Олег Аполихин - директор НИИ урологии имени Лопаткина, профессор.