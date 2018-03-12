Штабы кандидатов в Президенты России продолжают работу в Ярославской области

И сегодня Олег Аполихин в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Владимира Путина провел встречу с волонтерами штаба. Главной темой стали методы повышения интереса граждан к выборам. При этом волонтерам необходимо учитывать специфику региона. Олег Аполихин уверен, в Ярославской области особое внимание надо уделять работе с пенсионерами и женщинами. Еще одной обязательной составляющей волонтерской деятельности должны стать социальные акции, направленные на помощь людям.

Продолжается работа и в штабах других кандидатов в Президенты. Ярославский штаб Владимира Жириновского готовится сразу к нескольким встречам, которые пройдут на этой неделе в трех городах области. Региональный штаб Бориса Титова, напротив, крупных мероприятий на этой неделе не планирует. Предпочтение отдается традиционным адресным встречам с директорами крупных предприятий области. А в выходные в областном центре побывал Григорий Явлинский. Он встретился с жителями региона, ответил на вопросы и рассказал о своей предвыборной программе. Представители штаба Павла Грудинина провели в областном центре встречу со сторонниками. Сейчас продолжается раздача агитационных материалов. На завершающем этапе и обучение наблюдателей.