18 марта в Ярославле проезд в общественном транспорте сделают бесплатным

Ярославский общественный транспорт 18 марта станет бесплатным. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр города Владимир Слепцов. Сделано это для удобства горожан, - отметил он. Ярославцам в этот день предстоит сразу две процедуры голосования - за кандидатуру Президента России и перечень объектов для благоустройства по проекту «Решаем вместе». Распоряжение касается всех видов городского транспорта, кроме маршрутных такси.