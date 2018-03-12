Ярославские спасатели вызволили галку из вентиляционной шахты

Крики испуганной птицы нарушили покой жителей одного из домов по улице Моторостроителей в Дзержинском районе в минувшие выходные. Дело оказалось в том, что в вентиляционной шахте застряла галка. Люди не остались равнодушны к страданиям птицы и обратились за помощью к спасателям. На место происшествия приехали специалисты Центра гражданской защиты. Они освободили галку из заточения и выпустили на волю.