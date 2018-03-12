Понедельник, 12 марта 2018 15:25

Ярославские спасатели вызволили галку из вентиляционной шахты

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Крики испуганной птицы нарушили покой жителей одного из домов по улице Моторостроителей в Дзержинском районе в минувшие выходные. Дело оказалось в том, что в вентиляционной шахте застряла галка. Люди не остались равнодушны к страданиям птицы и обратились за помощью к спасателям. На место происшествия приехали специалисты Центра гражданской защиты. Они освободили галку из заточения и выпустили на волю.

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