«Шинник» в очередном матче Первенства ФНЛ переиграл «Химки»

Порадовали своих болельщиков и футболисты, которые одержали первую победу на малой арене. «Шинник» в очередном матче Первенства ФНЛ переиграл подмосковные «Химки». В середине первого тайма Никита Безлихотнов получил подачу с фланга и переправил мяч в угол ворот гостей. Окончательный счёт установил Эльдар Низамутдинов, который реализовал пенальти. 2:0. Следующий поединок черно-синие проведут в субботу. В гости к ярославцам пожалует сосед по турнирной таблице астраханский «Волгарь».

«Напряжение витало. Давила, видимо, ответственность за то, что не можем выиграть на своём новом поле, сковывала. Отсюда много очень неоправданного брака в подработке, передаче. Это мешало. В принципе, надо было выглядеть более убедительнее», - сказал Александр Побегалов - главный тренер ФК «Шинник».