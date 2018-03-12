Ярославцу грозит год тюрьмы за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Год тюрьмы грозит ярославцу за взятку. 59-летний мужчина пытался откупиться от сотрудника ГИБДД, который остановил его на улице Стачек за нарушение правил дорожного движения. От ответственности водитель решил уйти и предложил представителю власти пять тысяч рублей, сообщается на сайте регионального УМВД. Полицейские тут же сообщили об этом факте в дежурную часть. Оформили еще и покушение на дачу взятки. Возбуждено уголовное дело.