Сводка ДТП в Ярославле

Рабочая неделя началась со страшной аварии в Дзержинском районе Ярославля. Сегодня утром на Ленинградском проспекте «Мазда» влетела в стоящий «МАЗ». По сообщению областного УМВД, водитель и пассажир «легковушки» погибли до приезда скорой помощи. Ещё одно смертельное ДТП произошло на Юго-Западной окружной в минувшие выходные. Водитель «ВАЗа» 14 модели выехал на встречку и врезался в «Приору». Авария унесла жизнь 21-летнего молодого человека - воспитанника «Шинника». А в Красноперекопском районе дорогу не поделили сразу четыре автомобиля: три «легковушки» и микроавтобус. К счастью, обошлось без жертв.