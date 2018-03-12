«Локомотив» вновь победил «Торпедо» и вышел в следующий раунд плей-офф

Ярославский «Локомотив» в четвертый раз подряд одолел «Торпедо» и обеспечил себе участие в следующем раунде плей-офф. В заключительном противостоянии первыми счёт открыли нижегородцы. Однако гости быстро отыгрались, а чуть позже вышли вперед. Шайбами отметились Александр Елесин и Стаффан Кронвалль. В начале третьего периода наши соперники поправили цифры на табло. Равенство продлилось вплоть до 75 минуты, которая стала счастливой для Артёма Ильенко. 2:3 - победа в овертайме и 4:0 в серии. Теперь подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся с главным фаворитом питерским СКА. Полуфинал Западной конференции стартует в Санкт-Петербурге 16 марта.

«Знаете, мы можем, конечно, сейчас говорить 4:0. Но грань такая была очень узкая. Всегда где-то нам и сегодня в овертайме вратарь нас держал в игре. Мы там упустили пару тройку атак», - отметил Дмитрий Квартальнов - главный тренер ХК «Локомотив».