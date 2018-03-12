На Рыбинском водохранилище дайверы изучают затопленный Мужской монастырь

Погружение в тайну Югской Дорофеевской пустыни. Участники проекта «Затопленные святыни Мологского края» спустились под лед Рыбинского водохранилища, чтобы изучить Мужской монастырь, которому 400 лет. В позапрошлом столетии он принимал по 5000 паломников ежегодно. После революции обитель стала детским лагерем, а при создании Рыбинского водохранилища ее затопили. Осенью исследователи провели эхолокацию, и этот снимок соединили со старым планом Мологского края. Так получили точные координаты монастыря. Исследовали его два дня. В первый было погружение-разведка. А во второй затопленную святыню запечатлели на камеру и достали со дна Рыбинского моря несколько артефактов. Когда-то это были части ворот или ограды. Их дайверы передадут в музей. Но сокровища монастыря исследователей интересовали в меньшей степени.

«Посредством 3D моделирования мы могли бы показать, как это выглядело раньше, не только на фотографиях, а в формате 3D, и как это выглядит сегодня. Такой своеобразный град Китеж, который возникает из воды, только не вживую, а посредством технологий дополненной реальности», - рассказал Константин Богданов - руководитель проекта «Затопленные святыни Мологского края».