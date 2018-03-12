С 26 марта аэропорт «Туношна» запускает регулярные авиарейсы между Казанью и Ярославлем

Аэропорт «Туношна» с 26 марта запускает регулярные авиарейсы между Казанью и Ярославлем. Полеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит немногим более часа. Также в июне возобновят авиарейсы в Симферополь, которые будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам.