Понедельник, 12 марта 2018 11:50

Акция по изучению семейной истории «Моя семья - мои истоки» стартует в Ярославле

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Всероссийская акция «Моя семья - мои истоки» стартует сегодня. К ней присоединятся семь регионов. В Ярославле школьникам расскажут о том, как важно изучать историю своей семьи и о том, как составить генеалогическое древо.

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