Понедельник, 12 марта 2018 11:58

В Ярославле открывается выставка дизайн-проектов молодых архитекторов

Оцените материал
(0 голосов)
Печать

Сегодня в КЗЦ «Миллениум» откроется выставка дизайн-проектов студентов-архитекторов. Они представят свои идеи по реализации в регионе Губернаторского проекта «Решаем вместе». Окончательный список объектов для включения в программу будет составлен после общенародного голосования 18 марта.

Ведущий
Прочитано 12 раз

Похожие материалы