Понедельник, 12 марта 2018 11:46

На трассе «Ярославль - Углич» во время движения загорелся автобус

Оцените материал
(0 голосов)
Печать

Всем покинуть салон. Во время движения на трассе «Ярославль-Углич» загорелся рейсовый пассажирский автобус. ЧП произошло в Большесельском районе. «ЛИАЗ» следовал в Мышкин. К счастью, как сообщают в областном управлении МЧС, все люди успели вовремя выйти. По предварительной информации, травмированных нет. А вот сама машина вряд ли подлежит восстановлению. Огонь уничтожил ее фактически полностью. В причинах происшедшего сейчас разбираются специалисты.

Ведущая
Прочитано 13 раз

Похожие материалы