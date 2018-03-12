Всем покинуть салон. Во время движения на трассе «Ярославль-Углич» загорелся рейсовый пассажирский автобус. ЧП произошло в Большесельском районе. «ЛИАЗ» следовал в Мышкин. К счастью, как сообщают в областном управлении МЧС, все люди успели вовремя выйти. По предварительной информации, травмированных нет. А вот сама машина вряд ли подлежит восстановлению. Огонь уничтожил ее фактически полностью. В причинах происшедшего сейчас разбираются специалисты.