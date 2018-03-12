В Ярославле публично протестировали КОИБы

За неделю до выборов в Ярославле протестировали КОИБы. Причем сделали это публично. Увидеть, как будут работать аппараты в единый день голосования пришли представители общественной палаты области и региональных отделений политических партий. А также международные наблюдатели ОБСЕ, доверенные лица кандидатов и уполномоченный по правам человека в регионе. Организаторы смоделировали процедуру голосования. Участники могли взять лист, поставить на нем отметку и опустить в комплекс обработки избирательных бюллетеней. КОИБ принимал бюллетень и обрабатывал. После все выборные документы изъяли и пересчитали вручную. Что интересно, единственное отличие этих бюллетеней от настоящих - большая надпись «тестовый образец» поперек листа. Кстати, это не последнее испытание КОИБов перед выборами.

«Мы уверены в том, что никаких эксцессов не будет, потому что мы тестировали настоящие бюллетени. Сейчас мы будем тестировать те бюллетени, которые являются тестовыми, были изготовлены в типографии в том же тираже, что и обычные бюллетени. Они ничем не отличаются от тех, что будут использоваться на избирательных участках. Поэтому мы сейчас проводим тестирование «на живую». Такое, которое будет и в субботу, и в воскресенье. Это исключает возможности ошибки. В прошлый раз мы тестировали листы бумаги с ошибками, сейчас мы тестируем ровно ту же бумагу, которая будет на избирательных участках», - рассказал Олег Захаров - председатель Избирательной комиссии Ярославской области.