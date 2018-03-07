Среда, 07 марта 2018 21:51

В выходные в регионе ожидается морозная погода

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Ярославская погода не преподнесет сюрпризов в праздничные дни. Среднесуточная температура, по-прежнему, будет ниже нормы на 5 - 8 градусов. Регион будет в области повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ночью еще будет морозно, местами до -24. А днем температура будет держаться в районе 3-8 градусов ниже нуля.

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