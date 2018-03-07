В выходные в регионе ожидается морозная погода

Ярославская погода не преподнесет сюрпризов в праздничные дни. Среднесуточная температура, по-прежнему, будет ниже нормы на 5 - 8 градусов. Регион будет в области повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ночью еще будет морозно, местами до -24. А днем температура будет держаться в районе 3-8 градусов ниже нуля.