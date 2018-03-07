Ярославна собрала необычную коллекцию статуэток из разных стран мира

Каждый год в преддверии 8 марта мужчины штурмуют магазины в поисках оригинальных презентов. Героине нашего следующего сюжета угодить весьма непросто. А между тем, именно увлечение помогло ей взглянуть на себя другими глазами и…сделать выводы.

- Вот это первая толстая женщина. Я ее купила на Мальте в качестве сувенира.

Безголовая Венера и положила начало коллекции, но подруги появились далеко не сразу, лишь когда у Марины появилась возможность путешествовать по миру. Чехия, Германия, Италия, Голландия - из каждой страны она старалась привезти статуэтку дамы с пышными формами.

- Марина, ты когда-нибудь считала своих женщин в теле?

- Нет, в голову не приходило.

- Давай посчитаем.

За 17 лет - 35 фигурок. Кажется, немного. Но ведь и предметы собирательства еще нужно поискать. А находились они иногда в самых неожиданных местах. В витринах магазинов нижнего белья, кафе, на столе у сотрудников турбюро. Никто не отказывал в просьбе продать или подарить очаровательную пышку для коллекции.

- Вот эту, например, знойную женщину мы нашли в кондитерском магазине. Она была украшением коробки с леденцами. Мы даже не сразу догадались, что это украшение.

Тонкий намек на толстые обстоятельства помог и самой вернуться в форму. Еще пару лет назад Марина весила на 20 килограммов больше. Теперь об этом напоминают лишь фотографии. И - женская компания без комплексов на домашней полке. Отдельной командой выступает команда беззаботных купальщиц из Италии. Туда Марина ездила несколько лет подряд. И там уже знали о страсти русской туристки.

- Заходили в цветочный магазин, увидели в витрине. И они: вот, новая коллекция. Начинали их доставать с полок, где у них кактусы, декор. И они нам сразу доставали.

Эти тоже - красиво лежат, стоят и сидят. Женщины без комплексов и явно выполненные с любовью, которой достойна каждая женщина, независимо от форм и размеров.