Недоступное образование. Так можно назвать ситуацию, в которой оказались дети из деревни Спицино Ярославского района. Из-за ремонта дороги школьный автобус перестал заезжать за ребятами. Единственный выход - полтора километра идти до ближайшей остановки вдоль оживленной трассы.

Антон и Даша из деревни Спицино не ходят в школу с 1 марта - сегодня ровно неделя. Можно весь день кататься и гулять, но без учебы, говорят, не очень весело, да и по одноклассникам уже соскучились. Дело в том, что из-за ремонта моста в районе Карабихи, школьный автобус к ним заезжать перестал. Ежедневный путь этих ребят в школу и раньше был нелегким - полтора километра по сельской дороге, затем - пересадка на автобус, но теперь и его нет. И единственная тропа к знаниям, которая остается у школьников - это федеральная трасса М8, вдоль которой нужно пройти еще полтора километра, чтобы добраться до следующей остановки. Более того, в первые дни работ, все подъезды к деревне вообще оказались заблокированы бетонными блоками.

«Вообще всю дорогу вот так перекрыли с двух сторон нам блоками бетонными. Муж у меня в 7 утра поехал на работу и не может выехать», - рассказала Анна Вирская.

«Ну, мост был перекрыт там. Блоки стояли вначале, и вот эти две дороги были перекрыты, из деревни никак было невозможно», - поделился Александр Вирский.

Когда оказалось, что рабочие отрезали от внешнего мира 25 жилых домов, блоки убрали. Согласовывать изменения участка работ, расположения запрещающих знаков и заграждений департаменту транспорта пришлось с федеральным застройщиком и госавтоинспекцией. И сегодня вопрос все-таки уладили.

«Департамент транспорта согласовал данные изменения. И в настоящее время это позволяет воспользоваться любому виду транспорта, в том числе и школьному автобусу», - отметила Екатерина Галеева - заместитель директора департамента транспорта ЯО.

Вопрос оборудования новой остановки с районной администрацией рассмотрят на следующей неделе. Однако, как сообщили в департаменте образования, все причастные к ситуации проинструктированы о том, что подъезд к деревне открыт. И уже в понедельник Анотон и Даша смогут вернуться в школу.