700 лет к нему обращались с просьбами об исцелении, а сейчас он сам в этом нуждается. Яковлевский животворящий крест отправлен на реставрацию. Что случилось с православной реликвией? И какие открытия уже сделали эксперты? - выяснили «Вести».

- На изображении глаза появляется бровь, надбровная дуга.

Капля растворителя, взгляд через микроскоп и можно брать в руки скальпель. Почти хирургическая операция. Вот только пациент необычный.

«Это вообще удивительная, самая древняя святыня Ярославля, по преданию сохранившемуся здесь, он был явлен в начале XIV века недалеко от храма и принесен сюда», - рассказал Алексий Кириллов - протоиерей, настоятель Яковлевско-благовещенского храма.

В следующем году Яковлевский животворящий крест отметит 700-летие. За годы от сырости и перепада температур краски частично осыпались, олифа потемнела. Рама изъедена жуком-точильщиком. Не хватает фрагментов и в самом дубовом кресте. Но эта проблема уже решена.

«Из выдержанной липы кусочки. Мы их ставим на нагеля, деревянные такие гвоздики», - сообщил Михаил Бушуев - ведущий художник-реставратор мастерской реставрации древнерусской живописи Государственного Русского музея.

С самим изображением - сложнее. Неприкрытые окладом лики Христа, Богородицы и Иоанна Богослова пострадали больше всего. Пока, главная задача - стереть олифу и добраться до сохранившихся фрагментов живописи. Работа ювелирная, а инструменты - разнообразны. Здесь есть пинцеты, медицинские скальпели и щипцы для аккуратного удаления гвоздей из дерева. Самодельные терки с наждачной бумагой - ими счищают верхний слой краски. А для самых тонких работ – микроскальпели. Сложность в том, что живописных слоев несколько. И что скрывается под ними пока представить сложно. Выяснилось, изображение XIV века переписывалось. Трижды.

- Голубой фон, который мы видим здесь, это запись. Под ним находится более темный синий цвет.

Как выглядел Яковлевский животворящий крест 700 лет назад, станет известно уже через месяц. Реставрацию обещают завершить к Пасхе.