Известные мужчины поздравили женщин с 8 марта

Впереди, пожалуй, единственный день в году, когда прекрасная половина человечества может себе позволить забыть про диеты и ограничения. Иначе, куда же деть подаренные сладости и угощения. А мы в преддверии 8 марта дарим вам немного добрых слов в адрес женщин - в нашем эфире.

«Милые, дорогие наши женщины, дамы, девчонки, девчули. Поздравляю вас от всей души с 8 марта. Оставайтесь такими же милыми, прекрасными. И побольше улыбок на вашем лице», - сказал Илья Буров - бронзовый призер Олимпийских игр в Корее.

«Хотелось бы вас поздравить. Пожелать вам личного семейного счастья. Хотелось бы вам пожелать дарить нам ту самую любовь, ту самую надежду потому, что нам мужчинам без этого никак», - сказал Евгений Ревенко - депутат Государственной Думы РФ.