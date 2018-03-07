Ярославскую область с рабочим визитом посетил министр культуры России Владимир Мединский

Ярославскую область посетил министр культуры России Владимир Мединский. Глава Минкульта привез долгожданный подарок для Углича. Подробнее - в нашем следующем сюжете.

На каждого жителя Углича приходится 12 туристов. В прошлом году город с населением в 32000 человек посетили 405 тысяч путешественников. И это не предел. Теперь Углич официально - часть самого популярного турмаршрута страны «Золотое кольцо». Свидетельство главе Угличского района вручил министр культуры Владимир Мединский.

«В начале этого года принято решение о включении Углича, это решение очень заслуженное, потому что Углич много лет уделяет большое внимание позиционированию себя как туристически-привлекательного места», - отметил Владимир Мединский - министр культуры РФ.

«Из 9 городов, 4 - в Ярославской области. Это огромная ответственность, и это толчок к развитию туристического потенциала и Углича, и всей области, развитие инфраструктуры, логистики», - сказал Дмитрий Миронов - губернатор ЯО.

Министр признался, что и сам посещал Углич в качестве туриста и эту поездку хорошо помнит до сих пор.

«Золотое кольцо» будет и дальше расширяться, отметил Владимир Мединский. Однако, ставку делают не на количество, а на качество. Каждый год к маршруту сможет присоединяться лишь один город. Выбирать достойного будут члены Союза городов «Золотого кольца». Подробнее о перспективах ярославского региона речь шла на встрече Владимира Мединского с губернатором Дмитрием Мироновым.

«Будущее ярославской туротрасли - сделать так, чтобы турист останавливался тут на несколько ночей. Поездка в Ярославль, Углич, Ростов должна стать обязательной для каждого жителя страны, это надо просто видеть, потому что тут начиналась русская земля», - сказал Владимир Мединский - министр культуры РФ.

Дмитрий Миронов отметил, что в регионе реализуется проект «Золотое кольцо 2.0», составлен единый фестивальный календарь, делают ставку и на новые направления - водный, гастрономический и промышленный туризм. Побывал Владимир Мединский также в первом русском, для него провели экскурсию, а затем обсудили театральное будущее.