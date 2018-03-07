Министр культуры РФ Владимир Мединский и глава региона Дмитрий Миронов обсудили перспективы развития маршрута «Золотое кольцо России»

В программе визита Владимира Мединского в Ярославскую область еще целый ряд мероприятий. Так утром он провел встречу с губернатором Ярославской области. Владимир Мединский и Дмитрий Миронов обсудили перспективы развития маршрута «Золотое кольцо России». Глава региона подчеркнул, что с конца 2016 года реализуется межрегиональный проект «Золотое кольцо» 2.0, создан Союз городов, входящих в турмаршрут, который объединяет усилия Ярославской, Московской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей. Придать дополнительный импульс туристической отрасли региона - задача, которая сейчас наиболее актуальна, - отметил Владимир Мединский. Также участники встречи затронули вопрос передачи Православной церкви имущества религиозного назначения, обсудили и перспективы развития культуры на селе.