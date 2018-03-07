Углич официально стал частью «Золотого кольца»

Углич - часть «Золотого кольца», теперь официально. Удостоверение участника национального турпроекта главе города сегодня вручил министр культуры России Владимир Мединский. Торжественная церемония состоялась днем в Ярославском художественном музее. Глава минкульта отметил, что каждый год к маршруту будет присоединяться не больше одного города. Углич стал первым.

«Углич был первым малым городом, который утвердил программу по развитию туризма, первым городом в ЯО, открывшим классический туристический центр, первым городом в регионе, который утвердил систему аккредитации экскурсоводов, первым городом, установившим туристическую навигацию в регионе», - отметил Владимир Мединский - министр культуры РФ.

«Я хочу вам вручить карту, это карта 16 века, и я хочу сказать, что уже в 16 веке город Углич был занесен на эту карту. Это вам спасибо большое», - сказал Анатолий Курицын - глава Угличского МР.