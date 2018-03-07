В Ярославле выделили 2 участка для строительства яслей

В Ярославле определены два земельных участка для строительства яслей. Они появятся на улице Строителей и Ленинградском проспекте. Здания рассчитаны на 90 мест для детей от года до двух лет. В данный момент идет работа над проектно-сметной документацией объектов. Решение о выделении этих территорий было принято сегодня на заседании рабочей группы по вопросам имущественных и земельных отношений. Напомним, на создание дополнительных мест в детских садах регион получил 350 миллионов из федерального бюджета. Средства будут направлены на строительство 11 дошкольных образовательных учреждений. Таким образом, власти планируют до конца 2019 года создать 780 мест для малышей до 3 лет.
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