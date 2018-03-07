В Ярославле железнодорожники поздравят женщин с 8 Марта

Завтра 8 марта железнодорожники поздравят женщин прямо на вокзале «Ярославль-Главный». В честь всех пассажирок в здании билетных касс прозвучат песни советской и российской эстрады. Концерт начнется в 12:45. Таким образом Ярославль присоединяется к всероссийской акции «Песни для любимых». Кстати, те женщины, которые в это время на поезд уже сядут, без поздравлений тоже не останутся - им полагаются сладкие подарки. Концерт на вокзале состоится и в Рыбинске, но уже 10 марта. Камерный ансамбль оркестра имени Аркадия Шацкого выступит с программой «Здравствуй, весна!». Начало в 13:00.