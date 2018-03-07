Бюллетени для голосования на выборах Президента России переданы в территориальные избиркомы

Главные документы для выборов Президента страны сегодня передали в территориальные избиркомы. В Ярославской области завершена печать бюллетеней, контрольная группа региональной избирательной комиссии проверила партию и выборочно пересчитала. Документы упаковали и передали сотрудникам Спецсвязи. Они обеспечат сохранность бюллетеней и доставят их в районы области, где бюллетени будут находиться под охраной полицейских. А уже 16 марта документы для голосования передадут непосредственно на участки. Вся партия - один миллион двадцать тысяч бюллетеней разделены на две группы.

«Они уже рассортированы, как вы видите, находятся в разных пачках. Одни пачки для КОИБов с уже подписанными районами, другие для ручного подсчета. Здесь сейчас происходит выборочный пересчет отдельных пачек, чтобы убедиться, что бюллетени правильно рассортированы. Кроме того, происходит подсчет лишних бюллетеней, которые образуются в процессе печати, это неизбежно, и они все погашаются», - рассказал Олег Захаров - председатель Избирательной комиссии Ярославской области.