ГТРК «Ярославия подводит итоги 2017 года

В преддверии праздника ГТРК «Ярославия» подводит итоги. Каким для нас был 2017 год- сейчас расскажем.

В уходящем году у ГТРК «Ярославия» появился новый директор. На эту должность приказом генерального директора ВГТРК Олега Добродеева была назначена Яна Карушкина. На телекомпании Яна Анатольевна работает с 2004 года. Прошла путь от корреспондента до генерального продюсера, а затем и заместителя директора.

В июле случилось еще одно важное событие. Мы открыли новую современную эфирную студию. Яркий дизайн, софиты и видеостена. Обновилась не только студия. Холлы, кабинеты, переходы между этажами - все в едином стиле главных новостей региона. Одним из первых изменения оценил руководитель ВГТРК Олег Добродеев.

«Действительно, открываем сейчас одну из самых современных студий. Очень современный передовой комплекс, который позволит нам достойно встретить эру цифровизации», - отметил Олег Добродеев - генеральный директор ВГТРК.

И долго ждать не пришлось. В сентябре, первой в области, ГТРК «Ярославия» вошла в первый мультиплекс. Качество картинки и звука теперь могут оценить в любом, даже самом отдаленном уголке области. Практически стопроцентное покрытие сигналом всего региона и минимум помех - выводит ГТРК «Ярославия» на новый виток развития.

«Все программы ГТРК «Ярославия» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» в отличном качестве, без помех увидят все, без исключения жители Ярославской области. Для нас это очень важно, к 60-летию получить такой подарок. И я благодарю и руководство ВГТРК, и сотрудников ОРТПЦ, и наших специалистов высококлассных за этот прекрасный подарок, который у нас теперь есть и есть у жителей Ярославской области», - сказала Яна Карушкина - директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Ярославия».

Юбилей телекомпании, пожалуй, самое важное событие для нас в уходящем году. За 60 лет ГТРК «Ярославия» прошла большой путь. От крохотной студии до суперсовременного съемочного павильона. От кинопленки, склеенной вручную, до формата высокой четкости. «Ярославия» всегда была флагманом. А о том, что поклонником нашего телеканала является и глава региона, рассказал он сам.

«Аудитория ваша около полутора миллионов человек, если мне не изменяет память. И я бы хотел сказать, что при всем многообразии телевизионных каналов, люди смотрят то, что им нравится, и кому они доверяют. На сегодняшний момент, вам доверяют и жители Ярославской области, и я хочу сказать, что практически целыми днями в основном, я работаю на вашей кнопке», - отметил Дмитрий Миронов – губернатор ЯО.

Но телевидение делают люди. И нынешнему поколению сотрудников ГТРК «Ярославия» важно лишь подтверждать и преумножать достигнутые результаты. Качественные репортажи, основательные рассказы на злободневные темы, призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства - достойное продолжение славных телевизионных традиций.