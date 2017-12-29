В Ярославском музее современного искусства открылась выставка Сергея Мильченко «Метафорический реализм»

Философия, человеческие истины и музыка, воплощённые в камне, дереве и металле. Сегодня в Ярославском музее современного искусства Историко-культурный комплекс Вятское открыл выставку «Метафорический реализм» Сергея Мильченко.

В работах скульптора много интертекстуальности, отмечают искусствоведы, художник использует мифы Древнего Рима, Греции, Египта, иторию Российского государства. Но главный зал, как признается сам Сергей Мильченко, там, где библейские мотивы. Он предлагает читать скульптуры, как авторскую интерпретацию сакральной книги. Центральное место здесь занимает работа, которую автор назвал: «Господи, прости их, ибо не ведают, что творят».

«Такая вневременная ситуация получатся, что Христос стоит вот уже 2 тысячи лет, ничего не изменилось. Если бы он сейчас появился, мы его тоже распяли. Это мое обращение к людям, что надо остановиться, и о чем-то подумать», - поделился Сергей Мильченко - заслуженный художник России.

А подумать действительно есть о чем. Предательство и верность, трусость и смелость - в скульптурах Сергея Мильченко вечные ценности. А сама выставка - это разговор с самим собой о самом главном - подчеркивает автор. 101 работа - подарок Музею современного искусства, который отмечает двухлетие.

«В рамках соглашения с Российской академией художеств, у нас, так мы называем, золотая десятка современных российских скульпторов.Это очень интересно, потому что в Ярославской губернии нет ни одного музея, посвященного современной скульптуре. И, я думаю, что такая традиция продолжится», - отметил Олег Жаров - основатель Историко-культурного комплекса «Вятское».