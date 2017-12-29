Ярославские баскетболисты одними из первых оценили вышедший на широкие экраны фильм «Движение вверх»

Бросок, изменивший историю. На широкие экраны вышел фильм «Движение вверх». Одними из первых картину оценили ярославские баскетболисты. На премьере в Ярославле зрителей встречают те, для кого «Движение вверх - не просто фильм». Игроки команды «Буревестник» признаются, что не могли пропустить премьеру именно этой картины.

«Конечно фильм, хоть и художественный, но основан на реальных событиях. Можно испытать эмоции, учитывая, как развивается техника, ты будешь себя чувствовать зрителем этого матча. И можешь испытать эмоции похожие на те, что испытывали зрители и игроки на том матче», - поделился Александр Ермолович - форвард БК «Буревестник».

И чтобы погрузить зрителей в атмосферу баскетбола, перед началом фильма - интерактив. Закрутить мяч на одном пальце или блеснуть знаниями истории баскетбола - задания были, что называется со звездочкой. И неспроста - в зрительном зале случайных людей нет.

- Дети занимаются баскетболом. Ради них! Я ввязалась в этот вид спорта. Ходим всегда за них болеем.

- А фильм?

- Очень ждем. Первый фильм про баскетбол. Я считаю, что должно быть что-то интересное. И для них поучительное.

Фильм переносит в 1970 год - отправную точку на пути сборной Советского союза к победе. Меняется тренер, а с ним и состав команды, методика тренировок и тактика игры.

«Движение вверх» - фильм о том, что биться за свои цвета флага нужно до последней секунды. На эту историю славы нашей страны можно идти всей семьей, хотя бы потому, что картина вызывает чувство гордости за то упорство и несгибаемость спортсменов в достижении цели. Фильм вышел в прокат перед новогодними каникулами, чтобы все смогли его посмотреть. И увидеть его в кинотеатрах Ярославля можно будет в течение двух недель.