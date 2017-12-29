Правительство Ярославской области подписало соглашение о сотрудничестве со «Славнефть-ЯНОС»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов подписали соглашение о сотрудничестве. Одно из приоритетных направлений - совместная реализация губернаторского проекта «На высокой волне», который стартовал в 2016 году.

По инициативе главы региона в рамках проекта многодетные семьи, инвалиды, ветераны, пенсионеры, студенты и дети-сироты смогли бесплатно посетить выставки, спектакли, концерты, цирковые представления. Всего в проекте приняли участие более 54 тысяч человек. Проект стал самым массовым событием в регионе.

«Славнефть-ЯНОС» является нашим давним надежным партнером, он входит в число самых крупных налогоплательщиков региона. Помимо этого, на территории региона проводится много мероприятий спортивного характера, детского, юношеского спорта, мероприятий культурной направленности и в этих всех мероприятиях «Славнефть-ЯНОС» принимает самое активное участие», - отметил Дмитрий Миронов - губернатор ЯО.